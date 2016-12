Doveva essere un gioco durante un tranquillo pomeriggio in casa con i genitori ma in pochi attimi una fatale distrazione da parte del bambino e della mamma ha fatto piombare nell'incubo una intera famiglia. Il piccolo Eddie Kidd infatti, approfittando della momentanea distrazione del genitori, è salito sul divano ma è scivolato cadendo con la testa violentemente a terra. Da quel giorno per lui è iniziato un lungo calvario tra ospedali e sale operatorie dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici durante i quali gli è stato rimosso anche parte del cranio a causa di una infezione. Ora il bambino deve indossare un casco ogni momento della giornata per proteggere il suo cervello esposto.

Tutto è iniziato nell'agosto scorso, quando il bimbo stava giocando col fratello maggiore nell'abitazione di famiglia sulla Sunshine Coast, in Australia. Imitando il fratello, il piccolo si è arrampicato sulla parte posteriore del divano ma è caduto con forza a terra. "Poco prima gli avevo detto di scendere dal divano e lui aveva fatto finto di sentirmi facendo quel sorriso sfacciato" ha ricordato la mamma al Daily Mai. Poco dopo il dramma e la corsa in ospedale. I medici hanno deciso di operarlo subito per un coagulo di sangue, l'intervento era andato bene ma lui sanguinava ancora: solo così si è scoperto che Eddie aveva l'emofilia, un malattia che ferma la coagulazione del sangue.

A quel punto però il piccolo aveva sviluppato un'infezione da stafilococco hanno dovuto rimuovere una parte del suo cranio. "Ora devono aspettare per vedere se l'osso ricresce o se avrà bisogno di una placca di metallo in testa" ha spiegato la madre. Per questo Eddie ora deve indossare sempre un casco per proteggere il cervello.