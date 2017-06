Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì alla periferia di Aosta. Un bimbo di quattro anni ha fatto un volo nel vuoto di diversi metri dopo essere caduto dal balcone del palazzo di casa. Il drammatico episodio alla periferia est capoluogo, nella zona di corso Ivrea. Nonostante il brutale impatto, fortunatamente il bimbo non ha perso la vita ma nello schianto è rimasto comunque ferito gravemente. Immediatamente soccorso dai sanitari dell'ambulanza, giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dagli stessi parenti, il piccolo è stato stabilizzato e portato in ospedale ad Aosta dove hanno diagnosticato diverse fratture craniali.

Il bambino però presto sarà trasferito perché i medici, viste le condizioni in cui si trova, hanno disposto il suo trasferimento urgente in eliambulanza all'ospedale Regina Margherita di Torino per operarlo. Sul luogo dell'incidente, in un'abitazione al secondo piano di un condominio residenziale, sono arrivati gli agenti di polizia della Questura aostana che ora stanno raccogliendo tutte le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena e dei parenti del piccolo. Secondo le prime informazioni che giungono da Aosta, sembra che al momento della caduta almeno un genitore del bambino fosse in casa.