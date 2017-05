in foto: Liceo Mamiani di Pesaro (Maps)

Nessuna ferita, o quasi, per la studentessa 15enne che intorno alle 10 e 30 di lunedì scorso è precipitata dal secondo piano di una scuola a Pesaro. La ragazza, alunna del Liceo Mamiani, era intenta a godersi la ricreazione quando, per cause ancora da accertare, è caduta dalla finestra facendo un volo di ben 6 metri e atterrando, fortunatamente, sulla fitta siepe sottostante.

Quest’ultima ha attutito l’urto consentendo alla studentessa di cavarsela con una lussazione al polso. Il tutto sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altre persone. Resta da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. In attesa della conclusione delle indagini, il dirigente scolastico dell’istituto non ha voluto rilasciare dichiarazioni.