La mattina di martedì 7 febbraio 2017 è stato rinvenuto il cadavere di una donna sulla spiaggia del comune di San Vincenzo, località Torraccia in provincia di Livorno. Da allora le autorità sono al lavoro per capire in primo luogo quale sia l'identità della donna, poiché l'avanzato stato di decomposizione del cadavere rende complesso il riconoscimento della salma. Il primo tentativo messo in atto dai Carabinieri è il rilievo delle impronte digitali, che potrebbero portare ad una donna romena di 45 anni, il cui fratello ha denunciato la scomparsa circa un mese fa. In tal caso, l'ultimo avvistamento colloca la signora in una località della costa laziale e, se la scientifica dovesse confermare l'identità della vittima, è probabile che sia stata stesso lei a togliersi la vita.

Il ritrovamento del cadavere risale alla mattina del 7 febbraio, quando un cittadino residente a San Vincenzo ha scorto il corpo della donna mentre andava a pescare. Inizialmente l'uomo ha pensato potesse trattarsi di qualcuno che stesse male, ma ha poi capito che si trattava di un cadavere. Allertate le Forze dell'ordine, sul posto sono giunti i carabinieri di Piombino. Le prime analisi della scientifica avevano evidenziato alcune caratteristiche del corpo in stato di decomposizione, che doveva appartenere ad una donna di più di 40 anni: elementi, questi, che, pur nella loro genericità, coincidono con l'identikit della donna romena scomparsa.