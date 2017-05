Macabra scoperta questa mattina in uno stabilimento balneare al Lido di Venezia. All'interno di una struttura in muratura dove sono collocati i bagni dello stabilimento è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sconosciuto dall'apparente età di 45-50 anni. A rendere il ritrovamento ancora più misterioso il fatto che l'uomo fosse seduto sul water completamente vestito. A scoprire il corpo e a lanciare l'allarme poco dopo le 8.30 è stato un maresciallo della marina militare che gestisce lo stabilimento balneare. Il ritrovamento infatti è avvenuto nella spiaggia della marina militare a San Nicolò, attualmente ancora chiusa.

Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato e della squadra mobile della Questura di Venezia che hanno provveduto a chiudere l'intera area in attesa del pm di turno, del medico legale e degli uomini della scientifica che poi hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo le prime indiscrezioni, l'esame cadaverico avrebbe evidenziato sul corpo dell'uomo una frattura alla base del collo che potrebbe avene causato al morte, anche se l'esatta causa del decesso e della ferita resta ancora tutta da stabilire. Per avere maggiori chiarezze probabilmente il pm di disporrà l'autopsia sul cadavere nelle prossime ore. L'uomo non aveva documenti e non è stato possibile identificarlo sul posto anche se da una prima ipotesi sui fatti si parla di un uomo senza fissa dimora. Al momento quindi gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sul decesso anche se pare farsi largo quella di un omicidio.