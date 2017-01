Il 2 giugno 2002 Andrea Villani, 40enne, venne trovato morto annegato a Torino, nelle acque del Po all'altezza di Lungopo Antonelli 53. Nessuno, però, all’epoca aveva capito che fosse lui. L’uomo è stato identificato solo dopo 14 anni, grazie a un nuovo sistema informativo (Ri.Sc.) realizzato dal Dipartimento della pubblica sicurezza in collaborazione con il Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Nel maggio 2015 la salma dell’uomo, sepolta al cimitero Parco con una lapide senza nome (era in pessimo stato, quasi irriconoscibile), era stata riesumato e gli uomini della polizia scientifica erano riusciti a intravedere un tatuaggio che raffigura un lupo che ulula guardando la luna. Questo corrispondeva alla denuncia presentata dai parenti dello scomparso di origini ferraresi.

Ora, a distanza di 14 anni, grazie al nuovo sistema informativo si è riusciti a risalire alla denuncia di una persona scomparsa, in cui si parla proprio di un uomo col tatuaggio. Il prelievo di un molare dal corpo ha permesso infatti di ottenere un'identificazione certa comparandone il dna con quello di un familiare. Ed ora i familiari di Andrea hanno una tomba su cui piangere il loro caro estinto.

Tutte le informazioni raccolte sul caso e sulla possibile identità del corpo erano finite nel database del Ri.Sc, un sistema informativo, creato nel 2010, dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Commissario straordinario del governo proprio con l'obiettivo di trovare le persone scomparse: nella banca data finiscono le denunce di scomparsa, i profili del dna, i dati sulle arcate dentali ed eventuali fratture ossee, i tatuaggi.