Morto schiacciato dal peso di un elefante appena colpito da un proiettile. Così è morto per uno strano scherzo del destino il 51enne Theunis Botha, un cacciatore sudafricano esperto nella caccia di grossi mammiferi in Africa, tra cui anche gli elefanti. In qualità di guida l'uomo era alla testa di una spedizione di caccia all'interno di un riserva dove questa è consentita in Zimbabwe quando è avvenuto il fatto venerdì pomeriggio. Da una prima ricostruzione dei fatti riportata dai media locali, pare che la comitiva di cacciatori fosse alla ricerca di altri tipi di animali quando è stata colta di sorpresa da un gruppo di elefanti femmine che, probabilmente per difendere i cuccioli, li ha caricati.

Il 51enne pare abbia sparato col suo fucile verso il gruppo mettendolo in fuga ma un altro esemplare lo ha sorpreso e colpito alle spalle scaraventandolo a terra. A questo punto un altro membro della comitiva ha sparato all'animale che è crollato a terra proprio sul 51enne schiacciandolo col suo peso. Inutili i successivi soccorsi e il trasporto in ospedale per l'uomo considerato un esperto nei safari e soprattutto nella caccia a leopardi e leoni. Both è deceduto poco dopo. Ramamrico tra la comunità di cacciatori locale dove il 51enne era molto noto, spesso infatti era sul posto dopo aver trovato clienti ricchi disposti a partecipare all'avventurosa caccia in Africa meridionale.