Un anziano cacciatore toscano di Poggioferro di Scansano, in provincia di Grosseto, è morto carbonizzato in un incendio scaturito dal fuoco che lui stesso aveva acceso. Il pensionato, cacciatore di cinghiali, ieri mattina si era recato a caccia nei boschi della Maremma. A causa del freddo pungente, l'80enne ha deciso di accendere un fuoco per riscaldarsi. E' stato probabilmente a causa del vento che però le fiamme l'hanno avvolto, bruciandolo vivo.

Quando gli amici dell'anziano si sono accorti di quanto era accaduto era ormai troppo tardi: l'uomo è morto carbonizzato e a nulla è valso l'arrivo di un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Le indagini del caso sono condotte dai carabinieri di Scansano.