Una 21enne americana sostiene di essere stata cacciata da un volo della compagnia Spirit Airlines, partito domenica da New Orleans e diretto a Fort Lauderdale, a causa del modo in cui era vestita. Brenda, cameriera di 21 anni, originaria della Florida, ha raccontato lo spiacevole episodio al programma tv "Inside Edition". E’ stato un assistente di volo a chiederle prima di coprirsi: "Ha detto che il mio corpo era troppo esposto… Sono sicura che se avessi avuto un seno meno prosperoso, non mi avrebbero chiesto di coprirmi". Almeno due passeggeri hanno confermato l’accaduto su Facebook, evidenziando come la donna sia stata in qualche modo costretta a scendere dall’aereo a causa del "suo seno troppo esposto".

"Non è nemmeno una questione di soldi. Ero molto imbarazzata," ha spiegato Brenda, che ha preferito non divulgare il suo cognome, ha in una intervista telefonica con Local 10 News. Un altro passeggero, che non conosceva la ragazza, è stato allontanato dallo stesso quel volo dopo essere intervenuto per difendere la donna. Stando a quanto afferma la compagnia aerea, l’assistente di volo avrebbe suggerimento effettivamente alla ragazza di “coprirsi”, ma non è questo il motivo per cui alla 21enne è stato detto di lasciare. "Le persone sono costrette a lasciare un volo a causa del loro comportamento. Quella passeggera era ubriaca” ha detto portavoce della Spirit Airlines, Paul Berry."Non c'entra affatto il suo abbigliamento. E' stata fatta scendere anche altri passeggeri si lamentavano del suo comportamento", si legge nel comunicato. “La verità è che, mentre stava uscendo, l'assistente di volo le ha consigliato di coprirsi. Quello che è stato un suggerimento personale è stato interpretato come la motivazione principale di ciò che è accaduto", ha detto ancora Berry.