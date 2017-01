Shalini Yadav ha 16 anni e vive una condizione ultra-rara: muta la sua pelle ogni due mese e per questo è stata crudelmente paragonata ad un “serpente umano”. Più specificamente, i medici le hanno diagnosticato l’eritrodermia, una malattia infiammatoria della pelle conosciuta anche come ‘sindrome dell'uomo rosso': tutta le pelle del corpo diventa squamosa e tende a sfaldarsi. La teenager indiana è costretta a mettere in ammollo il suo corpo in acqua diverse volte al giorno- giorno e notte – e a spalmarsi una lozione ogni tre ore per evitare che la pelle si secchi. La giovane dovrebbe sottoporsi a un costoso trattamento a base di creme idratanti capaci di fermare il processo di indurimento della cute, ma la sua famiglia è troppo povera per poterselo permettere. Shalini è stata peraltro cacciata dalla scuola che frequentava, perché i suoi compagni hanno “paura” di lei.

“Shalini è affetto da questa malattia fin dall'infanzia. Abbiamo visto diversi medici, ma nessuno di loro poteva guarirla e le sue condizioni hanno continuato a peggiorare” ha spiegato la madre Devkunwar. "E’ una malattia che non la uccide, ma logora la sua vita un pezzetto alla volta. Non abbiamo idea di dove andare e di chi consultare”, e aggiunge disperata: “E’ meglio morire che vivere una vita di miseria”. A farle eco è il marito, operaio, Rajbahadur: “E’ come aver riportato una grave ustione, dalle piante dei piedi alla testa”. “Io volevo studiare – ammette la stessa Shalini – ma mi hanno cacciato da scuola perché la mia faccia spaventa gli altri alunni. Nella mia famiglia tutti soffrono a causa della mia malattia. Ma io che colpa ne ho? Che peccato ho commesso per ricevere una simile punizione? Io voglio vivere. Vi prego, aiutatemi, se potete…”.