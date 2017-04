in foto: Kate e Gerry McCann durante la registrazione dell'intervista alla BBC (Getty).

"Non avremmo mai immaginato, dieci anni fa, di trovarci oggi in questa situazione. È un tempo lunghissimo, eppure sembra che tutto sia successo poche settimane fa, che nulla sia successo alla nostra famiglia fino a poco fa". È emozionata Kate McCann mentre risponde alle domande di una giornalista dell'emittente inglese BBC nel corso di una intervista realizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa della sua bambina, Madeleine. Un caso, questo, che ancora riesce a tenere col fiato sospeso tutta l'Europa. Era infatti la sera del 3 maggio 2007 quando della piccola Maddie, che all'epoca dei fatti aveva solo quattro anni, si persero le tracce mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia da Luz, una frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo.

Insieme al marito Gerry, Kate ha voluto ricordare sua figlia davanti alle telecamere della BBC, in un colloquio toccante, a metà tra ricordo del passato e speranza che le ultime indagini possano portare a uno sviluppo positivo di una vicenda che va ormai avanti da dieci anni. È la prima volta che la coppia parla ufficialmente ad un organo di stampa del caso della scomparsa della figlia. "Siamo devastati – continua il padre di Maddie -, ma sappiamo di aver fatto tutto quello che era e che è in nostro potere per riportarla a casa. La cosa più importante è però che continuiamo ad avere fiducia nel fatto che prima o poi la rivedremo". Dopo la chiusura delle indagini da parte della polizia portoghese, l'inchiesta sul caso di Maddie McCann è passato, dopo alterne vicende, nelle mani della polizia metropolitana di Londra. "Credo che le critiche che sono arrivate agli agenti che continuano a cercare la verità su nostra figlia, considerata come una perdita di tempo e di soldi, non siano per niente giuste – ha sottolineato Gerry -. Ci sono tanti inglesi che tutti gli anni vanno in vacanza in Portogallo e che ora possono essere più tranquilli per i controlli che si stanno facendo da quando Maddie è scomparsa".

La famiglia McCann ha anche raccontato di come stia lentamente recuperando la normalità, anche e soprattutto per i due gemelli, Seam e Amelie, fratelli di Maddie, che all'epoca dei fatti avevano solo due anni d'età e che ora ne hanno 12. "Abbiamo paura per loro, soprattutto perché ora sono capaci di accedere a Internet e ai social network, sui quali la gente esprime considerazioni a volte disgustose sul caso di Madeleine – racconta ancora Kate -. Ci battiamo contro la diffusione delle notizie false e cerchiamo di proteggerli al meglio. E poi, ci sono anche un sacco di persone che ci hanno sempre supportati in questi dieci anni, e non dobbiamo mai dimenticarcene".

Alla domanda della giornalista su quanto la loro vita sia cambiata in questo lungo periodo, Kate e Gerry non hanno dubbi sulla risposta: "Prima della scomparsa di Maddie, l'unica cosa che ci interessava era proteggere il nostro piccolo mondo familiare. Poi, come per tutte le persone che hanno subito una perdita o un grave lutto, abbiamo dovuto ripensare alla nostra normalità, fatta non più di cinque ma solo di quattro persone. Con il tempo ci siamo impegnati di più sulla crescita dei gemelli, che meritano di avere una vita soddisfacente nonostante quello che è successo alla loro sorella, e anche nel lavoro, soprattutto negli ultimi cinque anni". Anche sul futuro sembrano avere le idee chiare: "Ci teniamo la vita occupata, non soffermandoci sulle cose non necessarie. Maddie farà sempre parte di noi, anche se la sua assenza continua a sentirsi. Le facciamo ancora i regali per il compleanno e a Natale. Dobbiamo trovarla viva, riconoscerla nonostante gli anni e prendere finalmente i suoi rapitori".