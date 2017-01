George W.H. Bush e la moglie Barbara sono entrambi ricoverati in ospedale, al Methodist Hospital di Houston. L’ex presidente degli Stati Uniti, 92 anni, è da sabato scorso in terapia intensiva a causa di problemi respiratori legati a una polmonite, mentre sua moglie Barbara, 91 anni, è arrivata nella giornata di ieri in ospedale. Quello della ex first lady è un ricovero per motivi precauzionali dopo aver accusato segnali di affaticamento e tosse. Nei giorni scorsi la coppia – genitori dell'ex presidente George W. Bush e dell'ex governatore della Florida Jeb Bush, che si era candidato nel 2016 alla nomination repubblicana – ha festeggiato i 72 anni di matrimonio. Il portavoce di George W.H. Bush Jim McGrath, nel tentativo di evitare allarmisti sul suo stato di salute, ha fatto sapere che l’ex presidente “è stabile dopo il piccolo intervento chirurgico effettuato dai medici, per il quale è stato sedato”.

Il messaggio del presidente eletto Donald Trump – Bush padre, che è stato in carica dal 1989 al 1993 ed è il presidente vivente più anziano, è affetto da una forma di Parkinson e usa la sedia a rotelle per muoversi. Il ricovero dei coniugi Bush arriva a pochi giorni dall'Inauguration day di Donald Trump, dove l’ex presidente e sua moglie avevano già annunciato di non partecipare per motivi di età e di salute. Il presidente eletto, da parte sua, ha augurato con un tweet una rapida guarigione ai coniugi Bush: “Non vedo l’ora che ci sia una rapida ripresa per George e Barbara Bush, entrambi ricoverati in ospedale. Grazie per la vostra meravigliosa lettera!”, ha scritto Trump facendo evidentemente riferimento alla lettera con cui l'ex presidente americano ha annunciato al magnate repubblicano che, insieme alla moglie, non avrebbe potuto presenziare al suo insediamento alla Casa Bianca.