Una grave disattenzione dell'autista al volante poteva trasformarsi in tragedia nella mattinata di venerdì a Parigi. Un autobus turistico scoperto, usato per far visitare la città ai turisti, infatti è rimasto coinvolto in un singolare incidente stradale mettendo a rischio la vita e l'incolumità dei passeggeri a bordo. Il veicolo a due piani in pratica si è letteralmente incastrato all'interno di un tunnel della capitale francese dopo che il secondo piano ha toccato ha colpito il bordo inferiore del ponte.

L'incidente, avvenuto lungo il tunnel Alexandre III, sulla riva della Senna nel centro città, ha causato quatto feriti tra i turisti a bordo tra cui uno trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono accorsi i vigili del fuoco per sbloccare il bus incastrato e la polizia che ora sta indagando sull'accaduto. Secondo quanto riportano alcuni media francesi come Le Parisien, l'incidente sarebbe colpa dell'autista del mezzo che sarebbe entrato in un tunnel vietato per i veicoli oltre i 2,7 metri di altezza come riportano i segnali stradali all'ingresso. Ancora ignote le motivazioni che hanno indotto l’autista del mezzo turisticoi, che effettua sempre lo stesso percorso, a passare nel tunnel. Non è escluso che una interruzione momentanea della viabilità ordinaria abbia indotto l'autista a percorrere la strada alternativa senza accorgersi del divieto.