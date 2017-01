Un autobus con 40 persone a bordo si è schiantato contro un pilone dell'autostrada A4, in prossimità dell'uscita Verona Est. Il bilancio delle vittima parla di una decina di morti. Il bus trasportava un gruppo di ragazzi ungheresi che rientravano da una gita sulla neve in Francia.

L'autobus è finito contro un pilone e poi avrebbe preso fuoco. Nell'urto alcuni degli occupanti sarebbero stati sbalzati via mentre altri sono rimasti bloccati all'interno tra le fiamme. I soccorritori parlano di una tragedia enorme e sono entrati nella carcassa bruciata del bus per costatare il numero delle vittime. Ancora ignote le cause dell'incidente. La magistratura ha aperto un'inchiesta per chiarire le responsabilità.