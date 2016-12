Doveva suonare ad un concerto natalizio per una raccolta fondi di beneficenza, ma all'appuntamento la banda musicale degli studenti non è mai arrivata perché il bus su cui viaggiava è uscito di strada in un drammatico incidente mortale. L'episodio è avvenuto la notte di Natale a circa 30 km da Gisborne, in Nuova Zelanda. Nello schianto sono rimasti coinvolti studenti e accompagnatori del Mailefihi Siulikutapu College di Vavau Island, a Tonga, e purtroppo due di loro hanno perso la vita. Le vittime sono un 12enne che faceva parte della banda e una ragazza di venti anni, che faceva l'accompagnatrice.

Secondo quanto riportano i giornali locali, la tragedia è avvenuta in pochi attimi, intorno alle 22.30 sulla strada State Highway 2. Il pullman, che trasportava 45 persone, ha improvvisamente sbandato all'altezza di una curva finendo in un dirupo sottostante. Dopo lo schianto sul posto sono subito intervenuti i soccorsi ma purtroppo per il 12enne Sione Taumalolo e la 20enne Talitha Moimoi ormai non c'era più niente da fare. Per altre 27 persone rimaste ferite nell'incidente è stato necessario il trasporto e il ricovero in ospedale. Tra i feriti ci sono almeno due in gravi condizioni, tra cui un uomo di 55 anni. Al momento non si sa ancora con certezza cosa abbia causato l'incidente mortale, ma l'autista del bus, anche lui ferito ma in maniera non grave, ha spiegato alla polizia che i freni del mezzo si sono improvvisamente rotti. Sul caso comunque proseguono le indagini della polizia locale.