Il 3 giugno del 2016 moriva Muhammad Alì, leggenda dello sport e del pugilato. Oggi, 17 gennaio, avrebbe compiuto 75 anni. Non solo un campione ma anche un uomo impegnato nella lotta per i diritti civili e nelle battaglie sociali in favore della comunità afro-americana. Ecco dieci frasi memorabili pronunciate dall'ex pugno d'acciaio corroso dal morbo di Parkinson.

1. Cassius Clay è un nome da schiavo. Non l’ho scelto e non lo voglio. Io sono Muhammad Alì, un nome libero. Significa amato da Dio. E voglio che la gente lo usi quando mi parla e parla di me.

2. Impossibile è soltanto un parolone pronunciato da gente misera che trova più facile vivere nel mondo che gli è stato dato piuttosto che esplorare le possibilità che hanno per cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto. Impossibile è un’opinione. Impossibile non è una dichiarazione. È una sfida. Impossibile è un’eventualità. Impossibile è temporaneo. Impossibile è nulla.

3. Perché mi chiedono di indossare una divisa, andare a 10.000 miglia lontano da casa e lanciare bombe e proiettili sulle teste dei Vietcong quando i cosiddetti ‘negri’ della Louisiana sono trattati come cani e privati dei diritti umani?

4. E' difficile essere umili quando si è grandi come me.

5. So cosa sto facendo, so dove sto andando. Non ho bisogno che qualcuno mi dica chi debba essere o cosa debba fare. Sono libero di essere ciò che voglio.