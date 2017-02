Un padre sconvolto pretende delle risposte dopo che la figlia di 10 anni è stata maltrattata da due coetanee che con un pennarello nero indelebile le hanno scritto ‘perdente' sulla fronte mentre martedì 7 febbraio si trovavano sull’autobus che le stava portando a scuola a Council Bluffs, nello Stato americano dell’Iowa. “Mi hanno chiesto se potevano farlo e io ho detto di no” ha raccontato la piccola Raeann Dabney. “Poi mi hanno afferrato e, mentre mi tenevano giù, hanno colorato sulla mia faccia” dice ancora la bimba alla WOWT. “Mi sono messa piangere e ho cercato di muovermi, ma non ci riuscivo. E’ stato così brutto” ricorda affranta la giovane.

Quando è tornata a casa e, ancora in lacrime, ha raccontato quello che era successo ai genitori, il padre Zach Dabney le ha fatto delle foto per documentare l’accaduto: oltre alla scritta ‘loser’ (‘perdente’), le due bullette le hanno scarabocchiato la faccia come per disegnare dei baffi e una barba. “E’ inutile dire che sono incaz*** nero. Mi sento male. Lei è una bambina così studiosa e intelligente. Le piace lo sport e la ginnastica. E’ ben lontana dall’essere una perdente. Non si merita questo” ha detto il padre. Secondo il racconto dell’uomo a The Des Moines Register, le due presunte responsabili dell’accaduto avrebbero chiesto alla figlia di sedersi da loro. La piccola l’ ha fatto solo perché “è una persona a modo” e “ha pensato che tutto sarebbe stato OK”.

L’episodio è stato segnalato alla Titan Hill Intermediate School, frequentata dalla figlia. Il dirigente scolastico Kent Stopak ha già assicurato che le due bulle “sono state disciplinate” dopo che un’indagine interna ne ha accertato le responsabilità. Ma Zach afferma che le due ragazzine coinvolte nell'incidente sono sospese dal bus "solo per un giorno". Un portavoce della polizia ha intanto confermato che il caso è sotto inchiesta.