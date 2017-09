Un ragazzino di dodici anni, Louie Fenton, è stato trovato impiccato lo scorso 19 gennaio nel bagno della casa con cui viveva con i suoi genitori a Waterford, in Irlanda. Non avrebbe lasciato alcun biglietto d’addio né nessuno avrebbe capito il suo disagio, ma la mamma Catherine ha detto che suo figlio era vittima di bullismo. Vittima dei bulli soprattutto perché vegano: alla mensa della scuola gli altri ragazzini, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli tiravano pezzi di carne addosso per prenderlo in giro. E il ragazzo, a quanto pare, soffriva molto di questa situazione tanto da aver compiuto dei gesti di autolesionismo. Spesso era costretto a mangiare fuori dalla mensa per evitare i continui atti di bullismo da parte degli altri compagni.

Il padre non crede al suicidio – Louie è stato descritto come un ragazzo meraviglioso, molto amato dalla sua famiglia e dagli amici e con tanti interessi. Il padre Graeme ha detto di non credere che suo figlio abbia voluto mettere fine alla sua vita di proposito: secondo lui, il ragazzo quel giorno sarebbe morto per un tragico errore, mentre stava giocando con i nodi. Era un amante del mare e, secondo quanto ha detto suo padre, aveva imparato tutti i nomi dei nodi da pesca. L’uomo ha anche spiegato che quel giorno il figlio era tornato felice a casa dalla scuola e che era entusiasta perché avrebbe dovuto partecipare a una gita sulla neve per sciare. Dopo la sua morte, la famiglia ha aperto una pagina online per raccogliere fondi destinati ai progetti amati dal giovane.