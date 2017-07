Uno sconsiderato atto di bullismo tra compagni di scuola è costato la vita a un ragazzino britannico di soli 13 anni residente a Greenford, sobborgo londinese. Mentre era in mensa con i compagni di scuola, infatti, qualcuno gli ha versato di nascosto nel piatto del formaggio preso da un'altra pietanza, provocandogli una pesante reazione allergica che si è conclusa con un urgente ricovero ospedaliero e poi la morte.

Nonostante gli immediati soccorsi del personale scolastico e i successivi tentativi di rianimarlo da parte dei medici in ospedale, infatti, il giovane Karan Cheema è morto dopo due settimane di agonia. Sul caso la polizia locale ha immediatamente aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio e arrestando un ragazzo poco più grande del 13enne che frequenta la stessa scuola. Secondo diversi testimoni, da tempo infatti bullizzava Karan Cheema insieme ad altri ragazzi fino allo sconsiderato gesto di infilargli del formaggio nel piatto pur sapendo, come tutti, che era allergico al latte.

Secondo altri testimoni, però si sarebbe trattato di un ragazzata finita male. Il bullo proprio sapendo dell'allergia avrebbe lanciato in faccia alla vittima del formaggio che inavvertitamente sarebbe andato a finire nel piatto. Distrutta dal dolore la famiglia del ragazzino. "Siamo stati in ospedale per due settimane e abbiamo dovuto guardarlo morire, nessun genitore dovrebbe vivere questo dolore. Ora vogliamo risposte. Come è potuto succedere?" si sono chiesti i genitori di Karan Cheema.