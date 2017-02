in foto: Bulldog (Wikipedia).

Il suo cane ha ucciso un bambino di soli 3 anni ed ora dovrà pagarne le conseguenze. Jade Dunne, 29 anni, proprietaria di un bulldog che ha sbranato la scorsa estate il piccolo Dexter Neal, è stata incriminata e dovrà comparire davanti ai giudici di Colchester, in Gran Bretagna. La sua colpa è quella di non aver saputo fermare la furia assassina dell'animale. Era il 18 agosto scorso quando è avvenuta la tragedia. Dexter si trovava a casa dei suoi vicini, a Halstead, quando è stato azzannato a morte da Ruby, il cane di famiglia con il quale stava giocando.

Quando i padroni sono intervenuti per fermare il bulldog, il bambino era già in una pozza di sangue. Trasportato d'urgenza in ospedale con un elicottero, i medici non hanno potuto far altro che decretarne la morte. Il cane è stato successivamente preso in custodia dagli agenti e poi soppresso. Nei giorni scorsi è arrivato il momento della verità anche per la sua padrone. Jade Dunne, madre di tre bambini, è stata arrestata e poi rilasciata. Infine, i giudici hanno deciso di accusarla come indiretta responsabile della morte di Dexter e il 27 marzo prossimo dovrà comparire davanti ai giudici per omessa custodia di animale, evidentemente fuori controllo.

"Quando Dexter è nato la nostra famiglia si è completata ed eravamo più felici di quanto avremmo potuto mai immaginare", hanno commentato distrutti Andrew e Pamela, i genitori del bimbo, che hanno anche una figlia di otto anni. "La nostra vita – hanno continuato – non sarà mai la stessa senza Dexter, lui era la vita e l’anima della nostra famiglia. I nostri cuori sono stati spezzati".