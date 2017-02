L'Unar – l'Unione anti discriminazioni razziali di Palazzo Chigi nell'occhio del ciclone dopo un servizio andato in onda sulle Iene, su Italia uno. Il filmato mostrava come tra i beneficiari dei finanziamenti dell'Unar ci fosse l'Anddos, Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale, sigla dietro la quale si nasconderebbe un circolo gay dove si pratica sesso a pagamento. Stando alle Iene nel 2016 l'ufficio di Palazzo Chigi – che fa capo al dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio – avrebbe devoluto all'associazione oltre 55 mila euro.

L'inviato Filippo Roma, durante un sopralluogo all'Anddos, ha parlato con diversi clienti, che gli hanno rivelato la presenza nel circolo di due "dark room" e di massaggi con servizi sessuali a pagamento. Il nome dell'associazione – censurato durante il servizio delle Iene – è stato poi rivelato dal'associazione ProVita Onlus, che adesso valuta un ricorso contro l'Unar per finanziamenti pubblici illegittimi, una denuncia contro i rappresenti dell'ufficio per abuso d'ufficio e una denuncia per "malversazione di fondi pubblici" contro le associazioni lgbt coinvolte.

Il responsabile dell'Unar, Francesco Spano, è stato convocato a Palazzo Chigi per chiarimenti dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, dopo essere stato interpellato dalle Iene durante il serivizio. "È difficile che Francesco Spano, direttore dell’Unar, possa sostenere di non conoscere personalmente, ma solo tramite un controllo ‘cartaceo e formale', l’associazione Anddos: basta una rapida ricerca su Internet per scoprire che Spano è stato coinvolto in prima persona in eventi promossi dall’Anddos ed era presente alla inaugurazione della nuova sede nazionale a Roma", dicono da ProVita.

Massimo Gandolfini, presidente del comitato promotore del Family day, ha parlato di un fatto "scandaloso" e ha invocato un intervento del governo; mentre Maurizio Gasparri di Forza Italia ha chiesto le dimissioni dei vertici dell'Unar, nonché una presa di distanza da parte di Palazzo Chigi. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è spinta più avanti, chiedendo la chiusura immediata dell'Unar; il senatore Carlo Giovanardi vuole il blocco dei finanziamenti pubblici alle associazioni che si macchiano di "prostituzione e aberrazioni sessuali"; e Area Popolare incalza sulla "superficialità" nella concessione e gestione dei finanziameneti. I parlamentari del MoVimento 5 stelle stanno preparando un'interrogazione e dalla Lega Nord si chiede l'intervento della magistratura.