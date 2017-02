Sono più di cinquanta i morti e decine i dispersi in Afghanistan a seguito di una valanga che si è abbattuta su un villaggio nella provincia del Nuristan. Lo riferisce il governatore locale, Hafiz Abdul Qayum. La neve è caduta in grandi quantità e senza interruzione per tutto il weekend e già nei giorni scorsi decine di persone, almeno 44 secondo fonti ufficiali, avevano perso la vita seppellite dal ghiaccio. "Sulla base delle informazioni che abbiamo al momento – ha dichiarato alla stampa locale – sono cinquanta i corpi recuperati, ma il numero è destinato a salire".

L'eccezionale ondata di maltempo con nevicate di proporzioni insolite ha addirittura spinto il governo a decretare per domenica 5 febbraio, giorno lavorativo secondo il calendario islamico, festività a livello nazionale. Per questo, si comincia a parlare di emergenza: quasi tutto l'Afghanistan è coperto da grandi quantità di neve, così come non si registrava da almeno 25 anni. Dopo la tragedia dell'hotel Rigopiano, in Centro Italia, che ha fatto 29 vittime lo scorso 18 gennaio, continuano ad arrivare cattive notizie sulla furia implacabile del maltempo degli ultimi mesi.