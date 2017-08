Ancora paura nella capitale belga, Bruxelles. Nella tarda serata di venerdì un uomo armato di machete ha improvvisamente attaccato in strada due militari, impegnati nei servizi di vigilanza dopo gli attentati terroristici dei mesi scorsi, cercando di colpirli con il grosso coltello. L'uomo è arrivato a ferire i soldati prima di essere colpito a sua volta con colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato trasportato in ospedale e lotta tra la vita e la morte con ferite gravissime.

L'episodio poco dopo le 20.15 ora locale nella zona di Boulevard Emile-Jacqmain. Dopo l'allarme, in zona sono accorse numerose forze di polizia e le squadre speciali delle forze dell'ordine che hanno isolato l'area. La polizia belga ha comunque precisato che "la situazione è ora sotto controllo". I militari colpiti dall'aggressore sono feriti leggermente e le loro condizioni non destano preoccupazione. Uno è stato colpito ad una mano e l'altro in faccia ma le ferite non sarebbero gravi. Non risultano altre persone coinvolte nell'attacco.

Secondo i media locali, l'aggressore sarebbe un cittadino di origini somale di circa trent'anni non conosciuto alle forze di polizia né all'antiterrorismo. Al momento non si consce il movente del gesto. Ai militari colpiti è stato espresso vicinanza dal premier belga. "Tutto il nostro supporto per i nostri soldati, i nostri servizi di sicurezza rimangono attenti", ha dichiarato infatti a caldo il primo ministro Charles Michel dopo l'attacco nel centro di Bruxelles, aggiungendo: "Stiamo monitorando la situazione da vicino con il centro di crisi". E' prevista una riunione di emergenza per fare il punto della situazione.