Le forze di polizia belghe hanno aperto il fuoco contro un'automobile sospetta nel quartiere Molenbeck di Bruxelles, lo stesso dal quale si sono mossi i terroristi autori degli attentati di Parigi e di Bruxelles. Il conducente è stato fermato e la zona vicino a Chaussee de Ninove isolata, secondo rende noto la procura della capitale, citata dall'agenzia Belga. L'uomo ha dichiarato agli agenti di "avere esplosivo" nella vettura. Sono inoltre quasi 400 le persone bloccate nel perimetro isolato dalla polizia, rende noto ‘le Soir'. I poliziotti avevano iniziato a inseguire un'auto che non aveva rispettato i semafori rossi: il conducente non ha risposto alle richieste degli agenti di fermarsi e ha urtato una prima auto della polizia. Gli agenti, dunque, hanno aperto il fuoco per tentare di fermare la vettura che ha proseguito fino a urtare una seconda volante delle forze dell'ordine. E' stato il conducente, una volta fermato, a dire che la sua macchina era imbottita di esplosivo.

L'automobilista fermato: "C'è dell'esplosivo nella mia auto"

"Abbiamo fatto scendere il conducente" del veicolo sospetto "che ha subito detto di avere dell'esplosivo a bordo", ha spiegato il portavoce della polizia alla tv belga Rtl. Per bloccare il veicolo, la polizia ha esploso colpi di pistola alle gomme. Il conducente, stando alle notizie riportate dall'online del quotidiano Dh, è un uomo di 36 anni, Jean-Claude Nshuti che è stato immediatamente tratto in arresto: la zona è stata isolata per ragioni di sicurezza e gli artificieri sono al lavoro. L'area attorno al veicolo è stata recintata e circa 400 persone, confinate al di là del perimetro, sono rimaste bloccate e non possono lasciare la zona.