Potrebbe configurarsi l’ipotesi di tentato omicidio dietro l’incendio avvenuto ieri pomeriggio in un appartamento a Nocera Umbra, in provincia di Perugia. I feriti sono, un uomo di 25 anni, albanese, e una donna di 40 anni, estetista, che si trova in coma farmacologico per le ustioni gravissime in tutto il corpo. Entrambi sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Foligno, dove sono stati ricoverati con riserva di prognosi. La donna è stata poi trasferita d’urgenza al San Pier D’Arena di Genova dove lotta tra la vita e la morte. Sembra che i due fossero legati sentimentale, secondo quanto accertato dagli inquirenti. La 40enne, separata da un uomo di Gualdo Tadino, con una figlia ventenne, di recente avrebbe avuto una storia con l’ex operaio 25enne ora disoccupato. Le indagini dei carabinieri fin dalle prime battute si sono concentrate su di lui, contro cui però non è stato preso al momento alcun provvedimento.

Cosa sia accaduto in quella casa di Nocera Umbra saranno le indagini dei carabinieri di Gubbio e Perugia – coordinati dal pubblico ministero Michela Petrini della procura di Spoleto – ad accertarlo. Ma, stando a quanto riporta La Nazione, ci sono gli elementi per poter parlare di movente passionale: “la tanica di benzina, quasi vuota. Lei ustionata ovunque, lui con le mani e una coscia bruciate, ma non in pericolo di vita. Un telefono spaccato in casa dopo il disperato tentativo di A.P. di chiedere aiuto, chiamando un’amica. Richiesta che si infrange insieme allo smartphone in terra”.

Dopo l’incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze che hanno trasportano i feriti all’ospedale di Foligno. Quindi i carabinieri di Nocera e della compagnia di Gubbio, quelli del comando provinciale con il Nucleo investigativo e la Sezione analisi scientifiche. Sul posto anche il magistrato di turno di Spoleto e il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi. Al momento dell’intervento del personale medico del 118 i due erano coscienti e sembra che la donna abbia fatto un riferimento alla colpevolezza del 25enne, prima di essere sedata. Secondo alcune testimonianze, l’uomo e la donna avrebbero cercato di evitare le fiamme, che si stavano invece propagando all’interno dell’abitazione, fuggendo sul terrazzo per aiuto. A dare l’allarme è stato proprio un vicino di casa che, avvertito il pericolo, ha cercato di aiutarli con una scala.