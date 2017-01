Eccoli Ylenia Grazia Bonavera e il suo ex compagno Alessio Mantineo mentre si trovano in discoteca poche ore prima dell'aggressione nell'appartamento della ragazza a Messina. E' la notte tra il 7 e l'8 gennaio: ridono, scherzano, cantano, lui ha in mano una sigaretta. Sono appoggiati sul bancone dei cocktail del locale mentre si lasciano fotografare.

Ylenia e Alessio appoggiati sul bancone dei cocktail.

Alessio Mantineo, presunto aggressore di Ylenia Bonavera, indossa lo stesso giubbotto e la stessa sciarpa che si scorge nelle immagini di videosorveglianza di una stazione di servizio di Contesse, a Messina, a pochi chilometri dall'abitazione della vittima, mentre si procura una bottiglia di plastica da riempire con la benzina. "Forse serviva per il motorino" dirà Ylenia, convinta dell'innocenza del ragazzo; per tentare di ucciderla è, invece, la versione degli inquirenti. Quelle immagini risalgono alle 4.25, pochi minuti prima dall'aggressione registratasi intorno alle 5 nel quartiere Bordonaro.

Ylenia sostiene l'innocenza dell'ex compagno.

Adesso Alessio Mantineo è in carcere poiché – secondo il Gip che lo ha interrogato ascoltando le sue ragioni – sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Ylenia, invece, dopo aver gridato al mondo l'innocenza dell'ex fidanzato e dopo aver litigato in diretta tv con la madre, sta meglio.

Nelle foto pubblicate su Facebook, che la ritraggono in compagnia dell'ex, continua a scrivere: "Cuore della mia vita. Ho il cuore a pezzi", "Ti amo, ti amo" e "Ho sempre un qualcosa dentro me". Segno che ancora non ha accettato l'idea che l'uomo che avrebbe dovuto proteggerla, che avrebbe dovuto amarla, con la quale sognava un futuro insieme, potrebbe aver tentato di toglierle la vita, buttandole della benzina addosso.

Cosa è successo quella notte in discoteca? Perché Alessio Mantineo avrebbe dovuto buttarle addosso della benzina qualche ora dopo? I due avevano litigato o, come sembra emergere dalle foto, erano sereni? Interrogativi a cui gli inquirenti dovranno fornire delle risposte certe.