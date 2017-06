Da Giacomo Leopardi ad Andrea Camilleri, passando per Dino Buzzati, Alessandro Baricco, Erri De Luca, Maurizio De Giovanni. Proprio con quest'ultimo si aprirà venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.00, con lo spettacolo "Il giorno dei morti", nella suggestiva cornice del Real Orto Botanico di Napoli, la rassegna "Brividi d’Estate 2017". Quaranta giorni per una rassegna che, giunta alla sua diciassettesima edizione, continuerà a regalare brividi, fascino e grandi emozioni nel mescolare i generi e soprattutto dare corpo e voce tra le meraviglie dell'orto botanico al rapporto fecondo tra letteratura e teatro. Il direttore artistico Annamaria Russo spiega che si tratterà di

Un’edizione di Brividi d’Estate all’insegna della forte suggestione, attraverso parole raccontate, storie scritte e improvvisate. Il filo rosso è la letteratura rielaborata per la scena, ispirata ai grandi autori classici, come Omero, Conrad, Mastriani, Leopardi, ma anche i contemporanei, come De Giovanni e De Luca.

Tra gli appuntamenti "Il gobbo snob" su Leopardi.

Ma la vera superstar, come gli si conviene per rango, sarà Giacomo Leopardi. Il sommo poeta che visse gli ultimi anni di vita a Napoli, dove morì nel 1837, sarà infatti protagonista della messa in scena "Giacomo Leopardi, un gobbo snob" di Gianni Aversano, che firma anche la regia, con Peppe Papa, Gianni Aversano, Domenico De Luca. La pièce racconta la storia del cuoco di casa Ranieri, che durante gli ultimi quattro anni di vita di Leopardi, consumatisi a Napoli, lo segue giorno e notte nei suoi cambiamenti di abitazione e nei suoi smodati desideri, dialoga con un operaio di traslochi circa la quotidianità singolare del grande poeta.

Successivamente, fino al 6 agosto, "Brividi d'estate" proseguirà con un fitto programma di rappresentazioni, consultabile sul sito dell'associazione il Pozzo e il Pendolo di Napoli, organizzazione che promuove l'iniziativa e che d'estate si "sposta" nel parco più bello di Napoli per una rassegna che, giunta alla sua diciassettesima edizione, continuerà a regalare brividi, fascino e grandi emozioni.