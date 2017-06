Tragedia familiare in Puglia, dove una donna di 46 anni e sua nipote, di 28, sono rimaste uccise in seguito a un incidente stradale verificatosi alle prime ore di domenica mattina. Ferita in maniera seria anche una bimba di soli 7 anni, mentre un'altra, di 5 anni, è stata ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi con lesioni più lievi. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due auto si sarebbero scontrate all'incrocio fra due strade provinciali che conducono in località marittime, sulla strada che conduce da Torre Santa Susanna a Mesagne e la Oria – Cellino San Marco.

Si tratta di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava un'intera famiglia di Taranto, tra cui le due vittime, due donne, Francesca Capozzo, di 28 e Lucia Ranieri di 46 anni, e una Toyota Rav 4, sulla quale vi erano due persone, una coppia di Gioia del Colle, rimaste illese. A bordo della Punto anche le due bambine rimaste ferite, delle quali una in modo molto grave. Illeso anche il guidatore della Fiat, marito di una delle due donne decedute, che le stava accompagnando al mare. I carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 hanno dovuto estrarre i corpi intrappolati nelle lamiere delle due vetture, ma per alcuni di loro non c'è stato nulla da fare.