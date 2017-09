Sono ore di tensione, paura ma anche di speranza nel Brindisino dove da diversi giorni si sono perse le tracce di una ragazzina di 16 anni, Mina Ardone, che risulta irrintracciabile anche al telefono. L'adolescente è scomparsa dalla casa del padre a San Vito dei Normanni domenica scorsa e, dopo vari tentativi di ritrovarla in maniera autonoma, i familiari e gli amici hanno deciso di lanciare appelli pubblici oltre che sporgere denuncia di scomparsa ai carabinieri. A quanto si apprende, infatti, già in passato la giovane si era allontanata da casa volontariamente, l'ultima appena nell'agosto scorso, ma poi era sempre rientrata dopo pochissimi giorni.

Anche in questo caso i genitori credevano di trovarsi di fronte ad una breve fuga ma col trascorrere delle ore e dei giorni è scattato l'allarme. Mentre il padre ha sporto denuncia ai militari, sul web si sono rincorsi gli appelli da parte di familiari e amici per chiedere una mano nel ritrovarla. La notizia ha cominciato a rimbalzare sui social network nella tarda serata di ieri quando la sorella della teenager ha lanciato una richiesta di condivisione e di aiuto con u post sulla propria pagina Facebook.

Al momento nessuno si è fatto avanti e gli ultimi ad averla vista sarebbero alcuni suoi amici con cui si era incontrata domenica scorsa. Gli investigatori propendono per un allontanamento volontario ma hanno avviato comunque le ricerche vista la minore età della ragazzina, concentrandosi nel territorio compreso tra il comune in provincia di Brindisi e quello di Grottaglie, nel Tarantino, dove abita la madre. "Stiamo solo sperando che si faccia viva al più presto. È successo altre volte che Mina si allontanasse da casa senza dirci niente, ma poi dopo pochi giorni l’abbiamo rintracciata. Questa volta ancora non si è fatta viva” ha dichiarato il padre Michele a BrindisiOggi.it, lanciando un appello: "Torna a casa, ti stiamo aspettando”.