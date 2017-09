Un'insegnante di una scuola d'infanzia di 67 anni di Brindisi è stata arrestata dagli agenti della Squadra Mobile della città pugliese con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bimbi presenti nell'asilo.

Alla donna sono stati contestati episodi verificatisi fino al mese di luglio 2017 riguardanti maltrattamenti che interessavano numerosi bambini in tenerissima età affidati alla donna, che avrebbe colpito “…ripetutamente con schiaffi sulla testa, sulle guance e sulle natiche”. Sempre secondo l'accusa "li strattonava e/o li spingeva provocandone in più occasioni la rovinosa caduta in terra, li umiliava, ingiuriava e minacciava”.

Questa mattina gli inquirenti della Sezione Reati Contro la Persona della Squadra Mobile di Brindisi – che ha curato, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, l'inchiesta – hanno rintracciato la destinataria della misura e l'hanno sottoposta agli arresti domiciliari così come disposto dal Gip nel provvedimento restrittivo emesso.