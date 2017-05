Un ragazzo di ventuno anni è morto nel tardo pomeriggio in seguito a un drammatico incidente stradale in Puglia. La vittima si chiamava Lorenzo Protopapa e viveva a San Pietro Vernotico, nella provincia di Brindisi. Il giovane automobilista era alla guida della sua Golf quando, alla periferia del paese, si è schiantato contro un albero di pino. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto distrutta. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri di San Pietro, che dovranno accertare la dinamica del tragico schianto ed eventuali responsabilità. Su disposizione del pubblico ministero di turno la salma, dopo i rilievi del caso, è stata restituita alla famiglia.

I messaggi degli amici su Facebook – Tante persone, dopo aver saputo della morte del giovane, hanno iniziato a scrivere sulla sua bacheca Facebook. “Riposa in pace, fratello di mille avventure, sarai sempre con me”, ha scritto un amico allegando una immagine che li ritrae insieme. “Vola amico mio, vola più in alto che puoi”, è la didascalia dedicata al ventunenne che accompagna un altro scatto. “Rip amico mio, un ragazzo d’oro, senza parole”, ha commentato ancora qualcun altro.

Il giovane lavorava poco lontano dal luogo dell’incidente – Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Lorenzo lavorava alla piattaforma di distribuzione Eurospin sita nella zona artigianale di San Pietro, solo a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Probabilmente aveva da poco finito il turno di lavoro quando ha trovato la morte alla periferia del paese. Straziante è stato l'arrivo dei genitori sul luogo della sciagura.