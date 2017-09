Prima ha travolto un immigrato che camminava a piedi lungo una strada statale in provincia di Brindisi, poi è scappato senza soccorrerlo, per poi decidere di consegnarsi ai carabinieri dopo qualche ora quando ormai però per la vittima non c'era più nulla da fare: il migrante 28enne è deceduto qualche ora dopo essere stato trasferito all'ospedale Perrino di Brindisi grazie alla chiamata di alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime sulla provinciale che collega Torre Santa Susanna a Erchie.

L'investitore, R.F., un uomo di 35 anni, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero Pierpaolo Montinaro: le analisi hanno riscontrato nel suo sangue un tasso di alcol superiore al limite legale, seppur di pochissimo. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte. Il migrante stava probabilmente rientrando nella comunità di Erchie che lo ospitava. L'uomo è stato travolto nelle vicinanze dell'Eurospin, alla periferia della cittadina nell'entroterra di Brindisi.

Nessuno ha assistito all'investimento. I passanti che hanno cercato di prestare soccorso al richiedente asilo politico hanno raccontato di avere visto il corpo sul ciglio della strada e di avere chiamato il 118. "Non l'ho visto", ha confessato il 35enne ai militari quando si è presentato spontaneamente in caserma. L'accusa formulata dalla Procura a carico dell'automobilista è di omicidio stradale.