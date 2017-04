"Le linee guida" dell'Ue per il negoziato sulla Brexit "sono state approvate all'unanimità dai capi di Stato e di governo dei 27 paesi facenti parte della Comunità Europea. Il documento, ha annuncia il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter, è stato adottato all'unanimità. "Un mandato politico solido ed equo dei 27 per i colloqui sulla Brexit è pronto", ha commentato. Una riunione durata circa mezz’ora, mentre per l’approvazione delle linee guida politiche, già validate all'unanimità giovedì nel Consiglio affari generali dai ministri responsabili per gli Affari europei, "è bastato un minuto", ha detto un ha indicato un portavoce del Consiglio europeo. La versione definitiva del negoziato sottoposto all’esame dei 27 verrà approvata in una nuova riunione del Consiglio affari generali convocata per il 22 maggio a Bruxelles.

"Vogliamo una buona relazione con la Gran Bretagna ma anche difendere i nostri interessi, finora questo è riuscito molto bene, ed è un buon punto di partenza per continuare a farlo durante i negoziati", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel prima della riunione, sottolineando che "prima ci saranno i negoziati per la separazione e solo dopo" passi avanti su questo fronte "potremo parlare anche del futuro". Le prime priorità, ha aggiunto, saranno la tutela degli "interessi dei cittadini Ue in Gran Bretagna e dei cittadini britannici nell'Ue" e "la questione finanziaria" di quanto Londra dovrà pagare per uscire dall'Unione.

Mentre il ministro delle Finanze tedesca Wolfgang Schaeuble si schiera apertamente per la linea dura. "La Gran Bretagna – ha detto – non può avere, dopo la sua uscita, dei vantaggi che altri Paesi non hanno. Nulla è gratis, i britannici devono saperlo". In sintonia con la Merkel anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, c'è "la sensazione che qualcuno in Gran Bretagna si faccia delle illusioni, e deve essere detto chiaramente che questo è tempo sprecato". Più diplomatico il Premier Paolo Gentiloni che ha ricordato che "bisogna ragionevolmente, con spirito non di vendetta, organizzare una separazione" dalla Gran Bretagna, "che avrà una complicazione tecnica-economica straordinaria".