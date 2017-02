Hai deciso di adottare un cane? Se lavori per BrewDog, famoso birrificio artigianale scozzese, è possibile che i tuoi datori di lavoro decidano di concederti una settimana di ferie retribuite per darti la possibilità di conoscere meglio il tuo nuovo amico. I fondatori del birrificio, James Watt e Martin Dickie, hanno detto di sapere bene quanto sia non semplice, nel momento in cui si porta a casa un animale, far fronte a tutte le situazioni che si creano subito dopo l’adozione e quindi di aver deciso di dare la possibilità ai loro dipendenti di non pensare per qualche giorno al lavoro ma di dedicarsi esclusivamente ai loro nuovi amici a quattro zampe. È una sorta di congedo materno dunque, che però vale quando in famiglia arriva un cane. Watt e Dickie sono entrambi molto amanti degli animali e nella loro sede di Aberdeenshire, in Scozia, hanno già di 50 “cani da ufficio” che sono considerati parte della squadra.

Un'iniziativa nata dall'amore dei fondatori del birrificio per i cani – “Avere i cani nei nostri uffici rende tutti più calmi e più rilassati. Da quando permettiamo ai nostri impiegati di portare i loro cani i livelli di stress sono diminuiti e la produzione è aumentata”, hanno ammesso i fondatori del birrificio nato nel 2007 ma che in pochissimo tempo è diventato famoso ben oltre i confini del Regno Unito. Della originale iniziativa potranno beneficiare tutti i dipendenti attuali del birrificio e quelli che saranno assunti per la loro nuova fabbrica che dovrà essere aperta il 20 di febbraio a Columbus, in Ohio.