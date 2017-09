La polizia brasiliana ha arrestato due giorni fa un uomo che, all'interno di un supermercato di Porto Alegre, ha palpeggiato una bambina infilandole le mano sotto la gonna e sfiorandole i genitali. Laura Lopes, responsabile del dipartimento minori delle forze dell'ordine, ha spiegato ai media del paese che fortunatamente la piccola non ha riportato conseguenze fisiche, ma che sicuramente ne ha riportate a livello psicologico: "La visita medica a cui abbiamo sottoposto la bambina ha dato esito negativo, come spesso accade in questi casi. Non vi è stata nessuna penetrazione, solo uno sfioramento che comunque ha avuto conseguenze psicologiche, come riscontrato anche da uno psichiatra".

Juarez Gomes Flores, 62 anni, è stato arrestato in relazione all'abuso. L'uomo è stato immortalato dalle telecamere del supermercato, che hanno ripreso istante per istante il palpeggiamento. Dalle immagini è apparso chiaramente come l'uomo abbia approfittato di un attimo di distrazione da parte della madre della bambina per avvicinarsi a lei, infilare le mani sotto la gonna e palpeggiarla. Quando la dona si è accorta di quello che stava accadendo ha chiesto aiuto agli altri avventori del supermercato, che hanno poi dato l'allarme e fatto scattare l'intervento della polizia. Flores non ha potuto in nessun modo negare quello che aveva fatto.