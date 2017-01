Una nuova carneficina in un carcere brasiliano: a pochi giorni dal massacro di Manaus – in cui sono morti 56 detenuti – altre 33 persone sono state trovate morte in un penitenziario dello Stato brasiliano di Roraima. A rivelarlo è il ministro della Giustizia, spiegando che la situazione nel carcere Agrícola de Monte Cristo a Boa Vista è ora "sotto controllo". La strage sarebbe stata causata da un regolamento di conti. Quello di oggi è il terzo più sanguinoso massacro in carcere nella storia del paese, dopo quello del 1992 a San Paolo – in cui morirono 111 detenuti – e quello di Manaus di inizio 2017 con 60 vittime.

Come è avvenuto pochi giorni fa anche stavolta i corpi dei detenuti sono stati decapitati e spesso smembrati, poi ammassati nei corridoi della prigione. Le vittime nelle carceri brasiliane durante i primi sei giorni del mese di gennaio (95) rappresentano circa il 25% delle vittime in prigione di tutto il 2016. Lo scorso 16 ottobre sempre nel penitenziario di Boa Vista dieci detenuti morirono in uno scontro tra bande rivali. Il giorno seguente altre 8 morirono nelle violenze esplose nel carcere regionale Enio dos Santos Pinheiro, a Porto Velho. In entrambi i casi i tumulti hanno avuto come protagonisti i componenti delle bande note come Comando Vermelho e Primer Comando de la Capital.

Nel frattempo sette detenuti del carcere di Manaus sono stati identificati come capi della rivolta dei giorni scorsi. Entro la fine del mese la Task Force istituita dalla Polizia civile concluderà la sua inchiesta, ma intanto alcuni testimoni hanno permesso di individuare i primi capi della sommossa. Secondo gli investigatori, allo stato attuale non è ancora possibile avere certezza dell'ipotesi che, ad ordinare la rivolta sia stata una famiglia del cartello della droga contro esponenti di una banda contrapposta.