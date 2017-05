E' morta all'età di 78 anni per le conseguenze di un'aggressione da parte di un infermiere dell'ospedale Servidor Público Municipal di San Paolo, in Brasile. La vittima, Thereza Aparecida, aveva raccontato di essere stata ripetutamente picchiata con inaudita violenza da un operatore del nosocomio, anche se in un comunicato ufficiale il direttore della struttura sanitaria ha spiegato che il decesso sarebbe stato causato da "problemi post operatori". Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie i familiari dell'anziana donna, che hanno mostrato un video girato poco prima della morte di Thereza: "Mi ha chiamata e mi ha picchiata, picchiata fino a farmi male". dice la 78enne riferendosi all'infermiere.

Tale versione è confermata dalla figlia Hedilaina Aparecida Garcia: "Mia mamma è stata aggredita. Il suo viso era arrossato e aveva un occhio rosso e anche il mento. Non poteva difendersi, una donna di 78 anni, tutto questo è inaccettabile". L'infermiere indicato come il responsabile del pestaggio, che lavora nell'ospedale in San Paolo da 27 anni, è stato licenziato dopo che i vertici dell’ospedale hanno appreso dell’accaduto, anche se ribadiscono che nel corso di questi lunghi anni non hanno mai notato comportamenti anomali da parte dell'uomo in questione. Al momento è stata aperta un’inchiesta per appurare come siano andate effettivamente le cose.