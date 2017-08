Due persone sono state filmate mentre fanno sesso in mare, davanti a decine di famiglia con tanto di bambini. E' successo in Brasile e il video, come è ovvio, è ben presto diventato virale sui social network scatenando le solite polemiche tra "opposte fazioni": se in molti hanno deciso di condannare il comportamento a dir poco disinibito della coppietta, altrettanti sono sembrati più tolleranti ed hanno dichiarato che in fondo la cosa non gli arrecava alcun fastidio.