Gravissimo incidente in Brasile, il secondo nel giro di appena una settimana: un pullman carico di passeggeri si è infatti scontrato contro un camion e due ambulanze. Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e 20 feriti. Lo schianto è avvenuto lungo l'autostrada BR-101 a Guarapari, nello stato di Espirito Santo (sud-est). In base a una prima ricostruzione, l'autocarro, che trasportava blocchi di granito, si sarebbe rovesciato invadendo la corsia opposta in contromano e provocando la collisione. "Ci sono svariate vittime carbonizzate", ha spiegato il sovrintendente della polizia stradale federale, Willys Lyra.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso: almeno dieci ambulanze e numerosi camion dei vigili dei fuoco hanno rapidamente raggiunto il luogo dell'incidente, così come diversi elicotteri della polizia che hanno tentato di prestare i primissimi aiuti. Secondo quanto raccontano i media brasiliani l'autobus stava trasportando 31 passeggeri. L'autista è miracolosamente riuscito a sopravvivere. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Casa de Cachoeiro di Itapemirim e presso il Pronto Soccorso di Guarapari, oltre che nei nosocomi Jayme Santos Neves e San Lucas.