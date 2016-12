Potrebbe essersi risolto in maniera drammatica il giallo della scomparsa dell'ambasciatore greco in Brasile Kyriakos Amiridis , scomparso lunedì scorso nei pressi di Rio de Janeiro dove era in vacanza con la famiglia. Secondo i media brasiliani, infatti, la polizia locale ritiene che il cadavere ritrovato all'interno di un'auto bruciata alla periferia di Rio nelle scorse ore possa essere proprio quello del diplomatico ellenico. L'indiscrezione in particolare è stata riferita dalla rete televisiva Globo citando fonti confidenziali, ma al momento gli inquirenti non hanno voluto dare spiegazioni ufficiali sul caso. Gli esperti stanno ora effettuando gli esami del dna per stabilire l'identità della vittima

Il diplomatico 59enne, che si trovava a Rio per festeggiare con famiglia e amici il Capodanno, era stato visto per l'ultima volta a inizio settimana, la notte del 26 dicembre, mentre lasciava la casa di alcuni amici della moglie dove aveva cenato, nel centro di Nova Iguacu, un comune nella zona nord della metropoli carioca poco lontano da dove è stata trovata l'auto bruciata. Di lui poi non si è saputo più nulla e tutti i tentativi di rintracciarlo al telefono sono andati a vuoto.

Dopo vari tentativi con gli amici del posto e dopo aver consultato la stessa ambasciata, la moglie del diplomatico il giorno dopo ha deciso di lanciare l'allarme avvertendo la polizia brasiliana che ha avviato una inchiesta. Gli inquirenti avevano subito escluso l'ipotesi di un rapimento a scopo estorsivo senza tralasciare le altre ipotesi. Kyriakos Amiridis sposato e padre di una figlia, era a capo della diplomazia greca nel Paese dal 2016, in precedenza però era stato già in Brasile dal 2001 al 2004 come console generale proprio a Rio de Janeiro.