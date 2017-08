Dalle parti di Las Vegas, e non solo, lo avevano annunciato come il "match del secolo". Una definizione che spesso si usa nel mondo della boxe, ma che questa volta non ha disatteso le aspettative dei tanti appassionati. Sul ring della "T-Mobile Arena", Floyd Mayweather e Conor McGregor hanno infatti entusiasmato il pubblico a bordo ring e i molti telespettatori sparsi in tutto il mondo. Tra il cinque volte campione del mondo e la giovane leggenda delle "Mma" (le arti marziale miste), è stata battaglia vera per dieci lunghissimi round, nei quali i due pugili hanno dato vita ad un incontro duro ed equilibrato fino alla fine. Ad avere la meglio, nonostante l'ottimo inizio dell'irlandese, è stato Mayweather che ha chiuso all'angolo l'avversario nella decima ripresa e costretto l'arbitro Robert Byrd a dichiarare chiuso l'incontro.

L'ultima vittoria di "Money Mayweather"

Grazie a questa vittoria per ko tecnico, il pugile più famoso del Michigan è entrato nell'olimpo della boxe e battuto il record di vittorie di Rocky Marciano (49), che lo stesso Mayweather aveva già raggiunto due anni fa grazie al successo contro Manny Pacquiao. Oltre alla soddisfazione sportiva, per l'ex numero uno delle categorie superpiuma, leggeri, superleggeri, welter e superwelter, è arrivato anche l'incasso di 300 milioni di dollari relativo alla borsa messa in palio per tornare sul ring a 40 anni. Soprannominato "Money Mayweather" e famoso per aver accumulato una fortuna da 1,3 miliardi di dollari, il pugile americano ha però confermato che questa contro l'irlandese è stata l'ultima vittoria della sua luminosa carriera: "L'incontro è andato meglio di ciò che pensavo e McGregor si è dimostrato un avversario tosto – ha dichiarato lo statunitense ai giornalisti – E' stata la mia ultima sfida? Questo è sicuro. Il record di 50 vittorie mi sembra più che soddisfacente e non vedo l'ora di entrare nella hall of fame".