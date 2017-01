Per mesi ogni giorno prendeva di mira i suoi compagni di scuola con botte, insulti, minacce e lancio di oggetti senza alcun motivo tanto da costringere alcuni di loro addirittura a rinunciare ad andare in classe. Per questo motivo un ragazzino di appena 15 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, su ordine den tribunale dei minori del capoluogo umbro che ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di permanenza domiciliare con l'accusa di atti persecutori. A incastrare il minore le indagini degli uomini dell'arma che per oltre due mesi lo hanno seguito con la massima riservatezza accertando gli atti di bullismo contro altri ragazzini della scuola.

Secondo le accuse, l'adolescente era diventato il terrore della scuola ma le sue vittime principali sarebbero tre ragazzini e due ragazzine tra i 12 e i 13 anni che attraverso le loro denunce hanno fatto scattare l'inchiesta. I ragazzini per mesi avrebbero sopportato in silenzio, temendo ritorsioni che potessero peggiorare le cose, ma quando la situazione è divenuta insostenibile, hanno cercato di evitare in ogni modo di andare a scuola, insospettendo così i genitori. Questi ultimi quindi hanno chiesto spiegazioni ed è venuta a galla la storia delle vessazioni.

Al fianco dei genitori si è schierato anche il sindaco della città dopo essere stato allertato dalla dirigente scolastica. “Non potevamo più far finta di niente. Quel minore aveva danneggiato anche i bagni della scuola e in classe c’era ormai paura. I genitori hanno mostrato coraggio e noi siamo al loro fianco in questa difficile fase senza dimenticare che bisognerà intervenire anche per aiutare il bullo”.