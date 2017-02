Se possedete dei fornelli Siemens e Bosh farete bene a prestare la massima attenzione: le due multinazionali tedesche che formano una joint venture per la fabbricazione di elettrodomestici hanno iniziato i richiamo di alcuni modelli di cucine a gas da libera installazione, prodotte tra gennaio 2009 e ottobre 2011. I due colossi hanno spiegato che il problema risiede in un danneggiamento dei connettori del gas all'interno dell'elettrodomestico, che potrebbe determinare una fuoriuscita del gas stesso e, in casi estremi, persino l'esplosione della cucina.

Come fare, dunque, per riconoscere i modelli incriminati? Per scoprire se la cucina che si possiede corrisponde a uno dei modelli potenzialmente pericolosi è necessario prendere nota del codice prodotto del modello (indicato con E-Nr) e del numero di lotto a quattro cifre (indicato con FD) riportati sull'etichetta dell'elettrodomestico comunicandoli tempestivamente al produttore compilando il form pubblicato su un apposito sito web. Qualora la cucina segnalata dovesse figurare tra quelle da richiamare, il produttore provvederà gratuitamente alla sostituzione del connettore, mandando a casa del cliente un tecnico autorizzato. "Per evitare qualsiasi rischio potenziale – spiegano le società Bosch e Siemens – i proprietari di un elettrodomestico coinvolto devono chiudere immediatamente il rubinetto del gas di alimentazione e non utilizzarlo più fino a quando il connettore del gas non sarà stato sostituito".