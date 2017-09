Sembra molto ottimista riguardo le prossime elezioni politiche, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. In un'intervista concessa a La Stampa, l'ex ministro per le riforme costituzionali ha sostenuto che le esperienze comunali del Movimento 5 Stelle in varie città d'Italia contribuiranno a disinnescare la forza del M5S in ottica governativa, perché in questi anni hanno dimostrato di non essere all'altezza del compito assegnato dall'elettorato: "Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato la propria debolezza, quando è stato chiamato a confrontarsi con la prova di governo nelle città, penso a Roma, Livorno, Torino", ha spiegato il sottosegretario Boschi. "Quando invece di dire solo no, nelle città il M5S ha dovuto dare risposte concrete su temi come la sicurezza, i rifiuti o la gestione delle emergenze atmosferiche, non è stato all’altezza delle aspettative dei suoi elettori. Credo che questo peserà quando gli elettori dovranno decidere a chi dare la responsabilità di guidare il Paese. Su molti temi fondamentali, come economia, crescita e lavoro, non sappiamo nemmeno quale sia la posizione dei Cinquestelle, a parte il reddito di cittadinanza che è assistenza, non creazione di nuove opportunità. Il loro programma dice che vogliono uscire dall’euro, mentre il possibile candidato premier Di Maio pare non esserne così sicuro".

Secondo l'ex ministro Boschi la sinistra è in difficoltà un po' ovunque sul territorio nazionale perché "in parte sono stati i problemi economici, in parte un senso di preoccupazione per i cambiamenti in corso: dai flussi migratori alle nuove tecnologie che cambiano il mondo del lavoro. C’è chi poi ha fomentato la paura e ha creato una sorta di rabbia. Negli Usa ha vinto una proposta in grado di parlare direttamente ai cittadini, specie alla classe medio bassa che viveva una fase di impoverimento e ansia per il futuro, anche se le soluzioni offerte in gran parte non erano percorribili".

Con riguardo al tema immigrazione e alla futura campagna elettorale ormai sempre più vicina, il sottosegretario Boschi ha sostenuto di essere convinta che la destra cavalcherà il malcontento puntando a fomentare la paura come ha fatto finora. "Sicuramente lo farà, in modo anche molto duro. Penso ad esempio alla Lega Nord e Fratelli d’Italia. Anche qui, però, i governi Renzi e Gentiloni hanno dato risposte concrete. Abbiamo chiesto soluzioni condivise a livello europeo, dicendo che non parteciperemo più come contributori al bilancio, se tutti non rispetteranno le regole su immigrazione e ricollocamento. Abbiamo fatto un lavoro per contenere i flussi e concludere accordi con i paesi di provenienza, che hanno portato a una riduzione obiettiva degli arrivi. Lavoriamo sulla cooperazione internazionale, continuando ad offrire prospettive di integrazione, nel rispetto della dignità umana e di valori che vanno oltre il consenso politico. Chi invece ci ha messo in condizione di affrontare l’emergenza con strumenti non adatti è stato il centrodestra, che quando era al governo ha accettato gli accordi di Dublino".