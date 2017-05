Un assurdo incidente avrebbe potuto portare via il piccolo Boris dall'affetto dei suoi padroni, ma un miracolo l'ha salvato. Il cagnolino, scorazzando tra la natura, si è improvvisamente avvicinato troppo al limite della scogliera ed è caduto di sotto, da un'altezza di oltre 30 metri. I due padroni, Keara e il fidanzato Barry, non trovandolo più hanno iniziato a cercarlo forsennatamente, finché a un certo punto hanno trovato il corpicino del piccolo Boris riverso sulla scogliera. Accordi in cui soccorso, hanno iniziato a chiamarlo per nome, ma il cagnolino è rotolato ancora più in basso, finendo per sbattere la testolina su un masso e perdendo conoscenza. Preoccupatissimi, Keara e Barry hanno subito portato Boris dal veterinario, che incredibilmente si è accorto che, a parte qualche livido, Boris non solo era sopravvissuto alla caduta, ma non si era fratturato nemmeno un osso.

Dopo il ricovero di una notte, necessario a controllare che davvero tutto fosse a posto, il cane è tornato a casa con i padroni sulle sue zampe. “È caduto per molti metri e io mi sono spaventato molto, mi sono gettato dietro di lui per salvarlo ma era troppo tardi e quando lo ho recuperato aveva già battuto la testa ed era incosciente. I veterinari erano stupiti quanto me!", ha raccontato Barry. "Boris è stato davvero fortunato”, hanno detto le infermiere del centro veterinario. "Certo è ancora sotto antidolorifici ma la caduta poteva provocare danni molto più gravi", hanno proseguito. “Ora, posso assicurare che passerà parecchio tempo prima di andare di nuovo sulla scogliera!” ha concluso la proprietaria Keara.