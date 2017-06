Sono in fase di erogazione gli 800 euro del Bonus Mamma, la misura a sostegno della natalità prevista dalla legge di bilancio approvata dal Parlamento. A comunicarlo è direttamente l’INPS, che ha rilasciato una sorta di vademecum per “tranquillizzare” coloro i quali, pur avendo diritto all’erogazione del bonus, ancora non hanno ricevuto il pagamento spettante.

L’INPS, inoltre, mette a disposizione la propria piattaforma online, le sedi di competenza territoriale e anche un Contact Center, al quale si può chiamare per avere tutte le informazioni del caso).

La comunicazione di queste ore è comunque particolarmente interessante, eccola

Vi informiamo che sono iniziati i primi pagamenti relativi al #PremioallaNascita di 800 euro. Le domande presentate fino ad ora sono state oltre 100.000 quindi vi preghiamo di avere pazienza.

Nel caso in cui nella vostra domanda mancasse parte della documentazione indispensabile all'assegnazione del beneficio state tranquilli, sarete contattati da Inps per integrarla.

Vi ricordiamo che NON avendo la possibilità di accedere alle vostre pratiche NON possiamo darvi ulteriori informazioni sulle tempistiche di erogazione delle prestazioni che avete richiesto (bonusbebè, bonusmammadomani, ecc.).

Per tutte le domande o le segnalazioni che riguardano le vostre pratiche dovete rivolgervi al Contact Center ( da fisso al numero gratuito 803164 da cellulare al numero a pagamento 06164164), al servizio InpsRisponde o recandovi presso la vostra sede di competenza.

Qui trovate tutti i contatti utili Potete controllare lo stato delle vostre domande o dei pagamenti tramite il percorso Home-prestazioni e servizi- Tutti i servizi, accedendo con il vostro pin dispositivo al fascicolo previdenziale-prestazioni-pagamenti o direttamente al servizio online della prestazione.

Chiariamo che la dicitura PROTOCOLLATA che potete leggere come stato della domanda significa che questa è stata ricevuta e registrata.

Ricordiamo che il contributo verrà comunque erogato in un'unica soluzione, per un importo di 800 euro netti, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi.