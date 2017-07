A partire dalle ore 10 di lunedì 17 luglio sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido, un contributo che consiste in un buono annuo di mille euro che viene corrisposto in 11 mensilità. Al bonus, introdotto con la legge di stabilità, possono accedere i bambini nati o adottati a partire dal primo gennaio 2016 che sono stati iscritti ad asili pubblici e privati. Possono usufruire del bonus anche i bambini con meno di tre anni che sono impossibilitati a frequentare gli asili perché affetti da gravi patologie croniche, ricevendo un contributo per l’assistenza domiciliare. I genitori potranno inoltrare la domanda, a partire dal 17 luglio e fino al 31 dicembre, sia tramite il portale dell'Inps, utilizzando il Pin dispositivo, lo Spid o la Carta nazionale dei servizi, sia tramite il contact center telefonico, dunque chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa e 06164.164 da rete mobile, o ancora rivolgendosi a un patronato.

A presentare la domanda deve essere il genitore di un minore nato o adottato dal primo gennaio 2016. Per avanzare la richiesta è necessario avere la documentazione che testimonia l’avvenuto pagamento della retta per l’iscrizione all’asilo nido. Ci sono poi altri requisiti che il genitore deve avere: deve avere cittadinanza italiana o di uno stato dell’Ue o ancora – in caso di cittadino extracomunitario – deve possedere il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e deve comunque essere residente in Italia.

L’erogazione del bonus avviene mensilmente per un totale di 11 rate nei casi riguardanti la frequenza dell’asilo nido. Per quanto concerne invece il supporto domiciliare, la somma verrà erogata in un’unica soluzione. Qui tutti i dettagli sulla normativa, i requisiti e le modalità per fare domanda per accedere al bonus asilo nido da 1000 euro.