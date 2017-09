Da novembre arriva il bonifico super-veloce: solo dieci secondi per trasferire il denaro dal conto di chi paga a quello del beneficiario. Dal 21 novembre 2017 arrivano in Italia e in Europa gli ‘instant payments’, nuovi sistemi di pagamento veloce che consentiranno di effettuare un bonifico con accredito su un altro conto in pochi secondi. In realtà, si tratta di un sistema che esiste già in forme diverse ma che verrà armonizzato a livello europeo.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, infatti, tra i giovani del Nord Europa questo strumento viene già utilizzato spesso per uno scambio veloce di soldi, come può avvenire nel caso del pagamento di una cena. Questo tipo di bonifico può comunque tornare utile anche in situazioni di altro genere, anche più urgenti. Un esempio può essere quello di un pagamento di una bolletta per evitare di incorrere nel rischio che venga interrotto un servizio come la fornitura della corrente o del gas.

Il bonifico istantaneo è però una operazione più rischiosa per i controlli bancari: riducendo il tempo a disposizione per qualunque genere di sorveglianza, come quella dell’antiriciclaggio, i rischi per le banche sono maggiori. Nonostante questo, non è però detto che le banche decidano di applicare un costo supplementare a questo tipo di bonifico. Finora sembrano essere in campo diverse ipotesi, come quella di far pagare in base alla quantità di denaro trasferito oppure imponendo un limite alla cifra del pagamento veloce.

Unicredit ha già iniziato a testare questo servizio per poi poterlo estendere a tutti i clienti, 24 ore su 24, in qualunque giorno e in ogni momento della giornata. Anche altri istituti bancari come Intesa Sanpaolo hanno già dato inizio alla fase pilota per poi decidere come attuare questo sistema di operazioni. Tra le altre ipotesi al vaglio, c’è anche quella di far pagare una commissione a chi riceve il bonifico e non solo a chi lo effettua.