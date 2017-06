Un semplice gesto che avrà fatto in centinaia di occasioni si è rivelato fatale per una modella e popolare blogger francese di fitness e lifestyle, Rebecca Burger. La ragazza di 33 anni infatti è morta a causa delle ferite riportate nella improvvisa esplosione della bomboletta di panna che stava usando nella cucina della sua casa, in Alsazia. Ad annunciare la prematura scomparsa della donna sono stati gli stessi famigliari attraverso i seguitissimi canali social della 33enne.

Sul suo account Instagram, seguito da 159mila persone, un famigliare ha pubblicato la foto del modello di bomboletta di panna montata che scoppiando ha colpito violentemente la modella in petto e ha consigliato di non usarle ricordando che ce ne sono migliaia in circolazione. Nonostante gli immediati soccorsi dei presenti e successivamente l'intervento dei medici, per la donna non c'è stato nulla da fare. Una parte del recipiente l’ha colpita al petto talmente forte da provocarle un arresto cardiaco.

"In circolazione ci sono ancora migliaia di dispenser difettosi: state attenti", hanno scritto i famigliari. Secondo i media francesi che hanno diffuso la notizia, in effetti l'incidente della modella non sembra essere un caso isolato visto che negli ultimi quattro anni altri venti incidenti analoghi si sono registrati nel Paese per lo scoppio improvviso di bombolette spray anche se fino ad ora non avevano provocato la morte delle persone coinvolte ma solo lesioni, i alcuni casi permanenti.