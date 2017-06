Almeno tre persone sono rimaste uccise e undici ferite a causa di una esplosione in un popolare centro commerciale di Bogotà, in Colombia. Lo ha riferito il ministro dell'Interno Guillermo Rivera e il sindaco della città Enrique Penalosa ha detto che le prime indagini sembrano indicare che si tratti “di un attacco terroristico”. Il presidente colombiano Juan Manuel Santos, che è stato informato dell'accaduto durante una visita nella città di Barranquilla, ha condannato l'attacco e annunciato di fare immediato ritorno nella capitale. Tutte donne le persone che hanno perso la vita e tra loro c’è anche una ragazza francese di 23 anni che lavorava da sei mesi come volontaria in una scuola locale. La giovane europea è stata identificata come Julie Huynh. Le altre vittime avevano 27 e 31 anni. Il caso – ha fatto sapere la polizia – è stato affidato all'antiterrorismo.

La bomba nel bagno delle donne – L'esplosione della bomba è avvenuta nel bagno delle donne al secondo piano dello shopping center “Andino”, ieri molto affollato per la celebrazione della festa del papà. Alcuni testimoni hanno affermato di essere stati fatti evacuare dai cinema e dai negozi del centro commerciale dopo la deflagrazione nel bagno. Ambulanze e vigili del fuoco sono accorsi subito sul luogo dell'attentato e i feriti sono stati portati in un ospedale. Al momento l'attentato, definito dal sindaco Enrique Penalosa un “un codardo attacco terroristico”, non è stato rivendicato ma l'attenzione si è concentrata subito sull'Esercito di liberazione nazionale (Eln), ultimo movimento ribelle ancora attivo nel Paese sudamericano. Il gruppo ha effettuato una serie di attacchi recenti a Bogotà, ma i leader hanno negato il coinvolgimento in questo episodio. Anche le Farc, gruppo in fase di disarmo dopo la firma di un accordo di pace con il governo l'anno scorso, ha negato il proprio coinvolgimento.